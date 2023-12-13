54-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит без единой капли косметики и фотошопа

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс порадовала фанатов новым контентом.

В Instagram-stories артистка опубликовала честное фото без фотошопа. На снимке 54-летняя Кэтрин предстала без единой капли декоративной косметики. Актриса сделала селфи в купальнике, между тем ее волосы были собраны в пучок. Таким образом Кэтрин продемонстрировала свою природную красоту.

К слову, знаменитость как раз собиралась принять ванную с лепестками красных роз. Как пояснила Зета-Джонс, она находилась на море, где ловила рыбу. После такого продуктивного дня актрисе очень захотелось отдохнуть, полежав в ванной.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"После долгого дня на морской рыбалке я охотно приму ванну с лепестками роз", — отметила знаменитость.

Напомним, недавно голливудская актриса Сальма Хайек похвасталась природной красотой. Знаменитость восхитила фото, где показалась в купальнике. Кстати, артистка не использовала фотошоп, а опубликовала честный снимок.

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