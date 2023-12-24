54-летняя Кэтрин Зета-Джонс восхитила романтическим кадром с мужем и рассказала, где празднует Рождество

Вместе с супругами находятся двое их детей.

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась, в какую страну отправилась ее семья, чтобы отпраздновать Рождество в этом году.

Знаменитость в своем фотоблоге ответила, что проведет Рождество вместе со всей семьей в Индии. По этому случаю Кэтрин порадовала фанов семейным снимком с 79-летним мужем, американским актером Майклом Дугласом из путешествия. Супруги на фоне каменных холмов сделали романтическую фотографию, на которой они слегка улыбаются.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Сочельник… в Индии. Курица tikka masala и этот парень…", - восхитила подписью фото Кэтрин.

Кстати, на другом фото актриса отметила еще и двое их детей. Вероятно, 23-летний Дилан и 20-летняя Кэрис встретят праздник со звездными родителями.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Также Кэтрин в солнцезащитных очках и шляпе показалась в компании местных женщин.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Рождество в компании этих прекрасных леди", - нежно подписала фото знаменитость.

Напомним, недавно 54-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс похвасталась своей натуральной внешностью без украшений. Звезда предстала без капли макияжа и удивила своим молодым видом.

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