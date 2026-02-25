54-летняя Кристина Эпплгейт оказалась прикованной к постели из-за неизлечимой болезни

Кристина Эпплгейт / © Getty Images

Голливудская актриса Кристина Эпплгейт из-за неизлечимой болезни оказалась прикованной к постели.

Еще в 2021 году артистка призналась, что у нее диагностировали рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, которое поражает мозг и нервную систему. Сейчас же Кристина Эпплгейт поделилась подробностями о своем состоянии, передает Mirror.

54-летняя артистка призналась, что ей становится все хуже. На фоне неизлечимой болезни звезда Голливуда оказалась прикованной к постели. Рассеянный склероз непосредственно повлиял на подвижность актрисы и координацию. Знаменитость признается, что ей даже тяжело держать в руках телефон или пульт, а также она не может открывать бутылки.

"Я иногда даже не могу взять телефон в руки, потому что теперь это отдает в кисти. То есть я пытаюсь взять телефон или пульт, чтобы включить телевизор, но иногда просто не могу их удержать. Я даже бутылки теперь не могу открывать!" — говорит артистка.

Кроме того, на фоне неизлечимой болезни у Кристины Эпплгейт развилась депрессия. Но, несмотря на тяжелые испытания, артистка пытается держаться. Актриса говорит, что она нужна дочери, поэтому не будет опускать руки.

Отметим, Кристина Эпплгейт в 2021 году призналась, что у нее диагностировали рассеянный склероз. О болезни артистка узнала во время съемок сериала "Мертвый для меня". В 2023 году знаменитость объявила о завершении карьеры.

Напомним, голливудский актер Брюс Уиллис тоже страдает от неизлечимой болезни. У артиста диагностировали деменцию. Состояние звезды Голливуда значительно ухудшается, и семье пришлось поселить его в отдельном доме. Недавно жена актера рассказала об их встречах.