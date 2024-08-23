54-летняя Наоми Кэмпбелл впервые за длительное время показала своих двух маленьких детей: "Благословенные"

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась редкими кадрами сразу с двумя детьми.

Так, 54-летняя звезда не скрывает, что в 2021 году обращалась к суррогатному материнству и тогда впервые стала мамой дочери. Вскоре Кэмпбелл решилась на еще одного малыша и таким же образом в июне 2023-го на свет появился ее сын. Однако больше подробностей модель не рассказывает. Ранее она отмечала, что очень озабочена будущим детей, поэтому делает жизнь ее семьи непубличной.

Впрочем, иногда звездная мама делится контентом с сыном и дочерью. На этот раз в Instagram она показала кадры с их отдыха. И хотя все трое они позируют со спины, заметно, что за последние месяцы малыши значительно подросли. Так, на изображении семья созерцала невероятную красоту природы.

Наоми Кэмпбелл с детьми / Фото: instagram.com/naomi

"Благословенные", — лаконично подписала кадр Наоми.

В комментариях под постом пользователи оставили семье много теплых слов и смайликов в форме сердечек.

Благословение существует, хорошие люди существуют, отличная жизнь существует. Просто следует продолжать идти

Пусть Бог благословит вашу семью

Какие вы невероятные! Прекрасного отдыха!

Счастливое время

Напомним, что недавно певица Klavdia Petrivna впервые сняла маску и показала свое лицо на свежем видео.

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