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54-летняя Наоми Кэмпбелл впервые за длительное время показала своих двух маленьких детей: "Благословенные"

54-летняя Наоми Кэмпбелл впервые за длительное время показала своих двух маленьких детей: "Благословенные"

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Супермодель показала семейный отдых.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась редкими кадрами сразу с двумя детьми.

Так, 54-летняя звезда не скрывает, что в 2021 году обращалась к суррогатному материнству и тогда впервые стала мамой дочери. Вскоре Кэмпбелл решилась на еще одного малыша и таким же образом в июне 2023-го на свет появился ее сын. Однако больше подробностей модель не рассказывает. Ранее она отмечала, что очень озабочена будущим детей, поэтому делает жизнь ее семьи непубличной.

Впрочем, иногда звездная мама делится контентом с сыном и дочерью. На этот раз в Instagram она показала кадры с их отдыха. И хотя все трое они позируют со спины, заметно, что за последние месяцы малыши значительно подросли. Так, на изображении семья созерцала невероятную красоту природы.

Наоми Кэмпбелл с детьми / © instagram.com/naomi
Наоми Кэмпбелл с детьми / Фото: instagram.com/naomi

"Благословенные", — лаконично подписала кадр Наоми.

В комментариях под постом пользователи оставили семье много теплых слов и смайликов в форме сердечек.

  • Благословение существует, хорошие люди существуют, отличная жизнь существует. Просто следует продолжать идти
  • Пусть Бог благословит вашу семью
  • Какие вы невероятные! Прекрасного отдыха!
  • Счастливое время

Напомним, что недавно певица Klavdia Petrivna впервые сняла маску и показала свое лицо на свежем видео.

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