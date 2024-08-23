54-летняя Наоми Кэмпбелл впервые за длительное время показала своих двух маленьких детей: "Благословенные"

Супермодель показала семейный отдых.
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась редкими кадрами сразу с двумя детьми.
Так, 54-летняя звезда не скрывает, что в 2021 году обращалась к суррогатному материнству и тогда впервые стала мамой дочери. Вскоре Кэмпбелл решилась на еще одного малыша и таким же образом в июне 2023-го на свет появился ее сын. Однако больше подробностей модель не рассказывает. Ранее она отмечала, что очень озабочена будущим детей, поэтому делает жизнь ее семьи непубличной.
Впрочем, иногда звездная мама делится контентом с сыном и дочерью. На этот раз в Instagram она показала кадры с их отдыха. И хотя все трое они позируют со спины, заметно, что за последние месяцы малыши значительно подросли. Так, на изображении семья созерцала невероятную красоту природы.
"Благословенные", — лаконично подписала кадр Наоми.
В комментариях под постом пользователи оставили семье много теплых слов и смайликов в форме сердечек.
- Благословение существует, хорошие люди существуют, отличная жизнь существует. Просто следует продолжать идти
- Пусть Бог благословит вашу семью
- Какие вы невероятные! Прекрасного отдыха!
- Счастливое время
Напомним, что недавно певица Klavdia Petrivna впервые сняла маску и показала свое лицо на свежем видео.
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