54-летняя Наоми Кэмпбелл впервые за длительное время показала сына и дочь, которых скрывает от публики

Звезда 90-х, британская модель Наоми Кэмпбелл поделилась редкими фото с детьми.

В своем фотоблоге Наоми показала фанам, что провела зимний отпуск в кругу ближайших. В частности, с сыном и дочерью, которых ей родила суррогатная мать, знаменитость отправилась наслаждаться зимней природной сказкой гор Швейцарии.

Наоми Кэмпбелл с детьми / Фото: instagram.com/naomi

Наоми Кэмпбелл с детьми / Фото: instagram.com/naomi

На изображениях Кэмпбелл держит детей на руках и развлекается на лыжах и санках. Также они посетили ферму и покатались на подъемнике. Кроме того, уютные семейные вечера семья проводила дома. В частности, на рождественские праздники они нарядились в одинаковые пижамы и подурачились. Правда, Наоми по-прежнему не делает жизнь детей публичной, поэтому снова закрыла их лица смайликами.

Наоми Кэмпбелл с детьми / Фото: instagram.com/naomi

Наоми Кэмпбелл с детьми / Фото: instagram.com/naomi

Наоми Кэмпбелл с детьми / Фото: instagram.com/naomi

Наоми Кэмпбелл с детьми / Фото: instagram.com/naomi

"Благодарна и благословенна, но время так быстро проходит", — написала звезда.

В комментариях пользователи написали, что сын и дочь Кэмпбелл значительно выросли и сделали им ряд комплиментов.

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Такие уже взрослые! Наслаждайтесь, это быстро проходит

Как они выросли в большой любви

Напомним, недавно актер Остап Ступка делился, где сейчас его младшие дети от бывшей жены Ирины, которые не являются медийными.

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