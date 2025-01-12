54-летняя Наоми Кэмпбелл впервые за длительное время показала сына и дочь, которых скрывает от публики

Семейство провело время за зимними развлечениями.
Звезда 90-х, британская модель Наоми Кэмпбелл поделилась редкими фото с детьми.
В своем фотоблоге Наоми показала фанам, что провела зимний отпуск в кругу ближайших. В частности, с сыном и дочерью, которых ей родила суррогатная мать, знаменитость отправилась наслаждаться зимней природной сказкой гор Швейцарии.
На изображениях Кэмпбелл держит детей на руках и развлекается на лыжах и санках. Также они посетили ферму и покатались на подъемнике. Кроме того, уютные семейные вечера семья проводила дома. В частности, на рождественские праздники они нарядились в одинаковые пижамы и подурачились. Правда, Наоми по-прежнему не делает жизнь детей публичной, поэтому снова закрыла их лица смайликами.
"Благодарна и благословенна, но время так быстро проходит", — написала звезда.
В комментариях пользователи написали, что сын и дочь Кэмпбелл значительно выросли и сделали им ряд комплиментов.
- Самая красивая женщина во всем мире
- Такие уже взрослые! Наслаждайтесь, это быстро проходит
- Как они выросли в большой любви
Напомним, недавно актер Остап Ступка делился, где сейчас его младшие дети от бывшей жены Ирины, которые не являются медийными.
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