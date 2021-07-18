54-летняя Ольга Сумская в бикини станцевала на пляже для мужа-именинника

Супруги отдыхают в Египте.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее вблизи показала лицо без макияжа, вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась в отпуск.

Пара отдыхает в Хургаде, Египет. Там супруги совместили полезное с приятным — отдых и празднование дня рождения Борисюка. Сегодня, 18 июля, артист отмечает 58-летие. По этому случаю Сумская утром устроила мужу настоящий сюрприз.

Когда Виталий проснулся, его на террасе ждал вкусный и красивый завтрак.

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"С днем рождения, любимый! Будь счастлив, наш родной! Яркий, праздничный день начался в райском месте", — сообщила актриса.

Накануне Ольга в бикини и парео вместе с любимым устроили зажигательные танцы прямо на пляже.

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Напомним, несколько недель назад Ольга Сумская пожаловалась на "Укрзализныцю". В поезде, в котором ехала звезда, не было кондиционирования. Также Сумская обратилась к представителям "Укрзализныци" с предложением или избавиться от таких поездов, или установить кондиционеры.

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