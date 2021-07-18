54-летняя Ольга Сумская в бикини станцевала на пляже для мужа-именинника

Супруги отдыхают в Египте.
Украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее вблизи показала лицо без макияжа, вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась в отпуск.
Пара отдыхает в Хургаде, Египет. Там супруги совместили полезное с приятным — отдых и празднование дня рождения Борисюка. Сегодня, 18 июля, артист отмечает 58-летие. По этому случаю Сумская утром устроила мужу настоящий сюрприз.
Когда Виталий проснулся, его на террасе ждал вкусный и красивый завтрак.
Для просмотра фото и видео листайте вправо
"С днем рождения, любимый! Будь счастлив, наш родной! Яркий, праздничный день начался в райском месте", — сообщила актриса.
Накануне Ольга в бикини и парео вместе с любимым устроили зажигательные танцы прямо на пляже.
Для просмотра видео листайте вправо
Напомним, несколько недель назад Ольга Сумская пожаловалась на "Укрзализныцю". В поезде, в котором ехала звезда, не было кондиционирования. Также Сумская обратилась к представителям "Укрзализныци" с предложением или избавиться от таких поездов, или установить кондиционеры.