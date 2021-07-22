54-летняя Ольга Сумская в вишневом купальнике похвасталась фигурой

Артистка отдыхает в Египте.
Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно показала, как отметила 58-летие мужа, поделилась новыми фото с отдыха в Египте.
Вместе с любимым звезда наслаждается отпуском в одном из фешенебельных отелей в Хургаде. На странице в Instagram Сумская запостила, как они с мужем Виталием Борисюком проводят время.
Супруги лакомятся местными деликатесами, наслаждаются пейзажами и плавают в красивом море. Так, артистка не утратила возможности похвастаться фигурой. Ольга разместила снимки, на которых предстает в ярком сплошном купальнике вишневого цвета.
Поклонники признались, что в восторге от внешнего вида своего кумира:
- Потрясающая женщина! Ольга, вы невероятно выглядите
- Божечки, какая секси
- Самая крутая и самая красивая
Напомним, не так давно 54-летняя Ольга Сумская вблизи показала лицо без макияжа. Актриса опубликовала утреннее селфи.