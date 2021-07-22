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54-летняя Ольга Сумская в вишневом купальнике похвасталась фигурой

54-летняя Ольга Сумская в вишневом купальнике похвасталась фигурой

instagram.com/olgasumska

Артистка отдыхает в Египте.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно показала, как отметила 58-летие мужа, поделилась новыми фото с отдыха в Египте.

Вместе с любимым звезда наслаждается отпуском в одном из фешенебельных отелей в Хургаде. На странице в Instagram Сумская запостила, как они с мужем Виталием Борисюком проводят время.

Супруги лакомятся местными деликатесами, наслаждаются пейзажами и плавают в красивом море. Так, артистка не утратила возможности похвастаться фигурой. Ольга разместила снимки, на которых предстает в ярком сплошном купальнике вишневого цвета.

Ольга Сумская с мужем / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская с мужем / instagram.com/olgasumska
© instagram.com/olgasumska
instagram.com/olgasumska
© instagram.com/olgasumska
instagram.com/olgasumska
© instagram.com/olgasumska
instagram.com/olgasumska

Поклонники признались, что в восторге от внешнего вида своего кумира:

  • Потрясающая женщина! Ольга, вы невероятно выглядите
  • Божечки, какая секси
  • Самая крутая и самая красивая

Напомним, не так давно 54-летняя Ольга Сумская вблизи показала лицо без макияжа. Актриса опубликовала утреннее селфи.