54-летняя Ольга Сумская в вишневом купальнике похвасталась фигурой

Артистка отдыхает в Египте.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно показала, как отметила 58-летие мужа, поделилась новыми фото с отдыха в Египте.

Вместе с любимым звезда наслаждается отпуском в одном из фешенебельных отелей в Хургаде. На странице в Instagram Сумская запостила, как они с мужем Виталием Борисюком проводят время.

Супруги лакомятся местными деликатесами, наслаждаются пейзажами и плавают в красивом море. Так, артистка не утратила возможности похвастаться фигурой. Ольга разместила снимки, на которых предстает в ярком сплошном купальнике вишневого цвета.

Ольга Сумская с мужем / instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

Поклонники признались, что в восторге от внешнего вида своего кумира:

Потрясающая женщина! Ольга, вы невероятно выглядите

Божечки, какая секси

Самая крутая и самая красивая

Напомним, не так давно 54-летняя Ольга Сумская вблизи показала лицо без макияжа. Актриса опубликовала утреннее селфи.

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