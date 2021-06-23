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54-летняя Ольга Сумская вблизи показала лицо без макияжа

54-летняя Ольга Сумская вблизи показала лицо без макияжа

54-летняя Ольга Сумская вблизи показала лицо без макияжа

instagram.com/olgasumska

Актриса опубликовала утреннее селфи.

Народная артистка Украины, известная актриса Ольга Сумская показала, как выглдит без макияжа.

На странице в Instagram 54-летняя звезда опубликовала селфи, где появилась в синем платье без капли декоративной косметики. Знаменитость позировала на балконе в свете утренних солнечных лучей.

© instagram.com/olgasumska
instagram.com/olgasumska

Со своей стороны, пользователи были восторжены видом кумира без косметики. Об этом они написали в комментариях под сообщением.

  • Очень красивая без макияжа
  • Вы просто роскошная
  • Сама естественность, без мейка супер! Очень красиво
  • Как можно быть такой красавицей в такие годы? Вы прекрасная

В ответ на последний комментарий Ольга написала: "Какие годы? 54 — это прекрасный возраст для женщины! Посмотрите на Джейн Фонду в 80!".

Напомним, ранее Сумская и Борисюк поделились подробностями повторной свадьбы. Супруги во второй раз обменялись обетами в честь серебряной свадьбы.