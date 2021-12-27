54-летняя Рената Литвинова в ретро-купальниках ошеломила физической формой

Звезда выглядит потрясающе.

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова теперь попробовала себя в качестве дизайнера пляжной одежды.

Так, в коллаборации с одним известным брендом Литвинова разработала купальники в ретро-стиле. Естественно, сама звезда стала лицом рекламной кампании купальников. На снимках загадочная Рената позирует в сиреневом, а также в черном купальниках с оранжевыми вставками.

instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Несмотря на то, что Литвинова обожает винтаж в гардеробе, знаменитость не пренебрегает мини и глубокими вырезами. Однако и на фото в купальниках Рената выглядит сдержанно.

instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Отметим, что наряд 54-летней знаменитости идеально подчеркнул ее безупречную физическую форму, что заметитли поклонники актрисы и режиссера: "Вау! Еще и фигура идеальная!", "Эстетика на все время. Как она есть", "целомудренное фото, несмотря на минимализм, все нюансы продуманы, виват фотографу".

instagram.com/renatalitvinovaofficiall

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