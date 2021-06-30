54-летняя Сальма Хайек поразила поперечным шпагатом на страницах глянца

Артистка стала украшением глянца ELLE.

Известная голливудская актриса Сальма Хайек, которая на днях раскрыла секрет увеличения груди, стала украшением нового выпуска глянца ELLE.

Звезда примерила роскошные дизайнерские наряды, которые подчеркнули ее аппетитную фигуру. Кроме того 54-летняя Сальма, которая является очень гибкой от природы, продемонстрировала и возможности своего тела. На одном из фото артистка позирует, сидя на полу в поперечном шпагате.

Для просмотра фото листайте вправо

Поклонники знаменитости отметили, что она невероятно выглядит и выразили надежду, что тоже будут так выглядеть, когда им будет 50.

Вы просто моя королева! Надеюсь, буду так же выглядеть в 50

Что-то есть загадочное в вашем лице! Красавица

Вы пример для многих женщин

Напомним, ранее Сальма Хайек объяснила, почему провалила пробы в "Матрицу". Звезда пробовала себя на роль Тринити.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку