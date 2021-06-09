54-летняя Сальма Хайек закинула ногу и показала невероятную растяжку под Бритни Спирс

Знаменитость станцевала горячий брейк.

Голливудская актриса Сальма Хайек на своей странице в Instagram опубликовала видео, где вместе с командой станцевала под легендарную песню певицы Бритни Спирс "... Baby one more time".

Так горячая мексиканка в черном спортивном костюме устроила настоящий танцевальный челлендж. Сальма выполнила энергичные движения под саундтрек к новому фильму "Телохранитель жены киллера", который выйдет в украинский прокат уже 24 июня. В криминальном боевике Сальма сыграет главную роль — жену киллера.

В своем фотоблоге под видео актриса написала: "Покажи мне свой #hitmanschallenge, детка!". Теперь остается ждать, примут ли участие в челендже ее партнеры по съемкам Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон.

Отметим, что 54-летняя Сальма выглядит роскошно, находится в прекрасной спортивной форме и не боится демонстрировать настоящую себя в своем Instagram. Так, в марте звезда щеголяла аппетитными формами во время отпуска в теплых краях.

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