- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 2 мин
55-летний Дмитрий Коляденко честно ответил, находится ли он сейчас в отношениях и в кого влюблен
Певец неожиданно заговорил о любви и признался, есть ли у него избранница.
Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко откровенно рассказал о своей личной жизни и признался, находится ли он сейчас в отношениях.
Артист не скрывает, что его сердце до сих пор свободно. В то же время из-за этого он уже не переживает так, как раньше. По словам Коляденко, с годами он научился чувствовать себя комфортно наедине с собой. Сейчас большую часть его жизни занимают творчество и танцы, которые давно стали для него настоящей страстью. Однако мечта о любви никуда не исчезла.
«Ничего не изменилось, но я уже не нервничаю, я уже не жду», — поделился Дмитрий в «Тур по звездам».
Несмотря на внутреннее спокойствие, артист не скрывает, что хотел бы встретить человека, с которым сможет построить отношения. Он говорит, что не закрывается от новых знакомств и даже шутит, что познакомиться с ним можно где угодно, в том числе и в супермаркете. В то же время в последнее время свиданий в его жизни почти не было.
«Но я понял, что мне в одиночестве очень круто, очень. Мне нравится, что я один. Но я очень хотел бы отношений. После Елены и Ирины Билык мне очень трудно найти свою половинку, поэтому я не сильно переживаю по этому поводу. Но чтобы я влюбился — те девушки заняты. А тем, кому я нравлюсь, — они мне не очень нравятся. Я ещё не встретил того человека, который мне понравится. А ещё я думаю, что я уже старый. Мне уже 55 лет, ну куда уж на свидание? Но я пойду. Я всё жду», — признался шоумен.
Ранее Дмитрий Коляденко неоднократно говорил, что личная жизнь для него по-прежнему остается важной темой. Несмотря на отсутствие новых романов, он не теряет надежды встретить свою половинку и не исключает, что это может произойти совершенно неожиданно.
Напомним, недавно Дмитрий Коляденко задолжал Билику немалую суммуи удивил тем, как вернул деньги спустя 12 лет.