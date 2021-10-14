55-летний Виктор Павлик показал своего 3-месячного сына-копию от молодой жены

Мальчик невероятно похож на своего звездного отца.

Украинский певец Виктор Павлик счастливый семьянин и молодой отец.

Три месяца назад 27-летняя супруга артиста Екатерина Репяхова родила ему сына, которого назвали Михаилом. Отметим, что малыш невероятно похож на своего звездного отца.

На странице в Instagram молодой отец поделился снимком, сделанным во время отдыха в Турции. На нем Павлик держит на руках маленького Мишеньку и улыбается. "Релакс", — коротко подписал снимок артист.

Виктор Павлик с сыном / instagram.com/viktorpavlik

Поклонники же Виктора Франковича отметили, что малыш — просто копия Павлика. "Как вы похожи — это чудо", "маленькое счастье".

Виктор Павлик с сыном / instagram.com/viktorpavlik

Отметим, что Михаил первый общий сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой. У певца также есть дети от предыдущих отношений — сын Александр и дочь Кристина.

Также у Павлика был сын Павел от брака с танцовщицей Ларисой Созаевой. В августе 2020-го парень умер в 21 год после двухлетней борьбы с раком.

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