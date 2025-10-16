55-летняя Анжелика Рудницкая выдала правду о своем замужестве: была ли певица в браке

Анжелика Рудницкая / © facebook.com/AnzhelikaRudnytska

Певица и ведущая, президент артагентства "Территория А" Анжелика Рудницкая выдала правду о своем замужестве.

Знаменитость скрывает личную жизнь, из-за чего вокруг нее появляется немало сплетен. Артистке приписывали и не один роман и неоднократно выдавали ее замуж. Более того, поговаривали, что она тайно заключила брак со своим коллегой Юрком Юрченко. Анжелика Рудницкая в интервью на YouTube-канале Марички Падалко говорит, что уже привыкла к тому, что ее постоянно выдают за кого-то замуж. Сама же певица не реагирует на подобные новости.

"Я регулярно "выхожу замуж" за Юрия Юрченко. Есть такая фишка медийщиков и друзей: выдавать меня замуж за всех, возле кого я где-то постояла или мы что-то совместно спели, или где-то на сцене нас увидели. Я на этом не концентрируюсь, игнорирую это", - делится артистка.

Анжелика Рудницкая / © facebook.com/AnzhelikaRudnytska

55-летняя Анжелика Рудницкая уверяет, что в браке ни разу не была. Личное исполнительница не собирается разглашать. Артистка говорит, что вся ее жизнь является публичной. Однако знаменитость все же хочет, чтобы хотя бы что-то оставалось частным. Поэтому, подробности личной жизни певица желает держать в тайне.

"Нет, я не выходила замуж. Я никогда не рассказываю о своей частной жизни, потому что я выросла на глазах всей страны, и в какой-то момент я поняла, что мне ничего не остается моего. У меня нет личного пространства. Я поняла, что хочу оставить для себя какую-то часть жизни, чтобы она была исключительно моя. Гораздо проще жить, когда тебе постоянно не перетирают кости", - отметила артистка.

