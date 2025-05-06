55-летняя Дженнифер Лопес в обтягивающих лосинах и кроптопе ошеломила стальным прессом

Дженнифер Лопес / © Associated Press

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась своим стальным прессом.

Исполнительница в Instagram продемонстрировала повседневный образ. Артистка примеряла обтягивающие лосины, кроптоп, кроссовки и высокие белые носки. Образ певица дополнила кепкой и солнцезащитными очками. Наряд идеально подчеркнул спортивную и подтянутую фигуру звезды. 55-летняя Дженнифер Лопес также отметила, что упорно работает над собой, чтобы так сиять.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo

"Напрягайся сегодня, чтобы сиять завтра", - по-философски подписала фотографии исполнительницы.

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Поклонники Дженнифер Лопес оценили ее новые фото. Фанаты, конечно же, обратили внимание на образ звезды, однако первым делом они заметили стальной перс певицы. Артистке написали немало комплиментов по поводу ее внешнего вида.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo

Вы такая красивая и спортивная!

Вы выглядите на 25 лет, а не на 55!

Выглядите просто невероятно! А этот пресс – это что-то!

Напомним, в начале года Дженнифер Лопес официально развелась с голливудским актером Беном Аффлеком. Недавно стало известно, что бывшие супруги поскандалили из-за продажи общего дома.