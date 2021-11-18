55-летняя Холли Берри в кимоно на голое тело похвасталась упругой грудью

Актриса ошарашила формами.
Популярная голливудская актриса Холли Берри ошеломила юзеров своим роскошным бюстом.
Так, 55-летняя знаменитость в своем Instagram запостила эффектный кадр, сделанный после съемок шоу Джимми Киммела. На селфи звезда изображена в кимоно без бюстгальтера. Берри продемонстрировала обнаженную упругую грудь.
В комментариях фанаты написали, что Холли в очередной раз удалось их ошеломить.
- Вау! Королева
- Такая элегантная и секси
- Как всегда роскошна
- Девушка Бонда
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