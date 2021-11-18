55-летняя Холли Берри в кимоно на голое тело похвасталась упругой грудью

55-летняя Холли Берри в кимоно на голое тело похвасталась упругой грудью

Актриса ошарашила формами.

Популярная голливудская актриса Холли Берри ошеломила юзеров своим роскошным бюстом.

Так, 55-летняя знаменитость в своем Instagram запостила эффектный кадр, сделанный после съемок шоу Джимми Киммела. На селфи звезда изображена в кимоно без бюстгальтера. Берри продемонстрировала обнаженную упругую грудь.

Голли Берри / instagram.com/halleberry

В комментариях фанаты написали, что Холли в очередной раз удалось их ошеломить.

Вау! Королева

Такая элегантная и секси

Как всегда роскошна

Девушка Бонда

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