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55-летняя Холли Берри в кимоно на голое тело похвасталась упругой грудью

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55-летняя Холли Берри в кимоно на голое тело похвасталась упругой грудью

Голли Берри / Associated Press

Актриса ошарашила формами.

Популярная голливудская актриса Холли Берри ошеломила юзеров своим роскошным бюстом.

Так, 55-летняя знаменитость в своем Instagram запостила эффектный кадр, сделанный после съемок шоу Джимми Киммела. На селфи звезда изображена в кимоно без бюстгальтера. Берри продемонстрировала обнаженную упругую грудь.

Голли Берри / © instagram.com/halleberry
Голли Берри / instagram.com/halleberry

В комментариях фанаты написали, что Холли в очередной раз удалось их ошеломить.

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