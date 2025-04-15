55-летняя Ирина Билык на фоне слухов о романах честно призналась, выйдет ли замуж во второй раз

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык заинтриговала признанием о личной жизни.

Исполнительница в Instagram опубликовала неоднозначные пост. В публикации звезда неожиданно поделилась размышлениями о будущем замужестве. В частности, написала, что больше не готова узаконивать отношения. И в то же время поинтересовалась у поклонников, как они относятся к такой ее позиции.

"Если я больше не хочу выходить замуж — это плохо или хорошо?" — обратилась к фанатам исполнительница.

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Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

В свою очередь, юзеры одобрили решение артистки и отметили, что для них главное счастье своего кумира. Поэтому с пониманием примут любое решение Билык, которое ей будет по душе.

Это не хорошо и не плохо. Это честно. Если сердце так чувствует, значит именно так и надо

Главное, чтобы Вы были влюблены и творили душевные песни

Это выбор! Главное как удобно человеку! Быть счастливой — не значит быть замужем или нет

Отметим, недавно Ирине Билык после ухаживаний со стороны турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу приписали новый роман. Певица заинтриговала пользователей появлением на видео, где ректор Киевской национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского признается ей в любви.