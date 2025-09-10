- Дата публикации
Категория
- Гламур
- 383
- 1 мин
55-летняя Ирина Билык удивила откровенным признанием о любви
Артистка подстрекнула Сеть к новым обсуждениям.
Украинская певица Ирина Билык опубликовала новую фотографию и задала личный вопрос своим поклонникам.
В своем Instagram звезда продемонстрировала фото и добавила к нему загадочную подпись. В ней она спросила подписчиков, чему нужно научиться перед тем, как начать любить.
"Чтобы научиться любить, нужно научиться страдать. Согласны?" — отметила Ирина.
Эта фраза сразу стала предметом обсуждения. Одни фанаты поддержали звезду, согласившись, что любовь невозможна без боли, другие же убеждали, что настоящая любовь не имеет ничего общего с ненавистью и страданием.
Наверное любовь не бывает без боли, хотя бы периодической.
Согласен с вами!
Любовь не содержит зла, разочарований, боли, ненависти, потерь. Любовь есть любовь.
Несмотря на споры, многие пользователи отметили, что Билык роскошно выглядит и засыпали ее комплиментами. Фанаты заметили, что артистка становится все привлекательнее и сильнее.
Напомним, недавно Ирина Билык получила неожиданный подарок от бывшего мужа Юрия Никитина. Певица публично обратилась к нему, привлекая внимание поклонников.