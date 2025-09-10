ТСН в социальных сетях

55-летняя Ирина Билык удивила откровенным признанием о любви

Артистка подстрекнула Сеть к новым обсуждениям.

Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык опубликовала новую фотографию и задала личный вопрос своим поклонникам.

В своем Instagram звезда продемонстрировала фото и добавила к нему загадочную подпись. В ней она спросила подписчиков, чему нужно научиться перед тем, как начать любить.

"Чтобы научиться любить, нужно научиться страдать. Согласны?" — отметила Ирина.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Эта фраза сразу стала предметом обсуждения. Одни фанаты поддержали звезду, согласившись, что любовь невозможна без боли, другие же убеждали, что настоящая любовь не имеет ничего общего с ненавистью и страданием.

  • Наверное любовь не бывает без боли, хотя бы периодической.

  • Согласен с вами!

  • Любовь не содержит зла, разочарований, боли, ненависти, потерь. Любовь есть любовь.

Несмотря на споры, многие пользователи отметили, что Билык роскошно выглядит и засыпали ее комплиментами. Фанаты заметили, что артистка становится все привлекательнее и сильнее.

Напомним, недавно Ирина Билык получила неожиданный подарок от бывшего мужа Юрия Никитина. Певица публично обратилась к нему, привлекая внимание поклонников.

