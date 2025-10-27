55-летняя Ирина Билык заговорила о новых отношениях и свадьбе: "Долго не могу оставаться одна"

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык заговорила о новых отношениях и свадьбе.

Исполнительница стала героиней YouTube-проекта "Бути зіркою". Ведущий поинтересовался, почему артистка не торопится снимать документальные фильмы о своем жизненном пути. На что Ирина Билык удивила ответом.

Певица говорит, что в ее жизни еще обязательно произойдет что-то особенное, в частности, еще одна свадьба. Исполнительница шутит, что без этого документальный фильм о ней будет неполноценным.

"В моей жизни что-то странное и очень красивое еще обязательно произойдет. Я настолько верю в судьбу и думаю: как это снимем фильм, а не будет еще одной моей свадьбы. Как это? Когда-то мне мой друг говорит: "Ира, ты не настоящая звезда. У Элизабет Тейлор было шесть мужчин, а у тебя только четыре". Надо еще работать и работать над этим вопросом", - пошутила певица.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык также добавила, что не может долго оставаться одинокой. Артистка отметила, что хочет перемен в личной жизни и видеть рядом с собой замечательного мужчину.

"Возможно, я немного шучу, но в этом есть правда, потому что я думаю, что я долго не могу оставаться одна и хочу, чтобы красивый мужчина взял меня за руку", - подытожила певица.

Напомним, недавно Ирина Билык делилась своими размышлениями об одиночестве. Артистка высказалась о стереотипах.