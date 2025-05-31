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- Гламур
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55-летняя Ирина Билык засветила свои стройные ножки на пикантном фото в постели
Артистка взбудоражила воображение фанов в соцсети.
Украинская певица Ирина Билык похвасталась своей стройной фигурой.
В своем фотоблоге 55-летняя исполнительница продемонстрировала стройную фигуру на соблазнительном фото с кровати, которое она сделала в зеркале напротив. Билык с макияжем позировала в платье, которое соблазнительно обнажает ее бедро, подчеркивая изящные формы и молодой вид артистки.
Под таким соблазнительным кадром звезда задала не менее провокационный вопрос фанам. Она поинтересовалась: "Считаете ли вы, что в большой шоу-бизнес можно попасть только через постель?". Этим артистка и вызвала бурное обсуждение в комментариях, где юзеры заверили, что такая тенденция уже уходит в прошлое. Кроме того, они засыпали Билык эмоджи в форме огоньков.
Каждый выбирает свой путь. У вас талант, а у кого-то нет, а в шоу-бизнес хочется
Когда-то, возможно... А сейчас уже все изменилось: соцсети определяют все без кровати
Нет, не считаю! Надо иметь голову на плечах и быть креативным!
Напомним, недавно певица Ирина Билык впервые за долгое время показала сразу двух сыновей - Глебом и Табризом - и призналась, влюблена ли она.