55-летняя Ирина Билык засветила свои стройные ножки на пикантном фото в постели

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык похвасталась своей стройной фигурой.

В своем фотоблоге 55-летняя исполнительница продемонстрировала стройную фигуру на соблазнительном фото с кровати, которое она сделала в зеркале напротив. Билык с макияжем позировала в платье, которое соблазнительно обнажает ее бедро, подчеркивая изящные формы и молодой вид артистки.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Под таким соблазнительным кадром звезда задала не менее провокационный вопрос фанам. Она поинтересовалась: "Считаете ли вы, что в большой шоу-бизнес можно попасть только через постель?". Этим артистка и вызвала бурное обсуждение в комментариях, где юзеры заверили, что такая тенденция уже уходит в прошлое. Кроме того, они засыпали Билык эмоджи в форме огоньков.

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Каждый выбирает свой путь. У вас талант, а у кого-то нет, а в шоу-бизнес хочется

Когда-то, возможно... А сейчас уже все изменилось: соцсети определяют все без кровати

Нет, не считаю! Надо иметь голову на плечах и быть креативным!

Напомним, недавно певица Ирина Билык впервые за долгое время показала сразу двух сыновей - Глебом и Табризом - и призналась, влюблена ли она.