55-летняя Надежда Матвеева честно призналась, получала ли она предложение от своего бойфренда

Украинская ведущая и волонтер Надежда Матвеева не хочет делать свои отношения публичными и тщательно скрывает своего возлюбленного младше ее на 20 лет.

Однако на этот раз ведущая все же решилась рассказать об одном нюансе их отношений. В частности, ответила на вопрос, делал ли избранник ей предложение. Надежда убеждена, что любимый сейчас на пути к этому. По ее словам, он уже рассказывал о своих намерениях жениться на ней. К слову, знаменитость это отнюдь не беспокоит.

"Договоренности в процессе формирования, как я чувствую. Не предложение было, а вот такое: "Я чувствую, что я хочу на тебе жениться". Ну, оригинальное предложение. Вот этот момент был. А потом мы живем вместе, этим наслаждаемся. А вот этого момента не происходит. Но я к этому спокойно отношусь", - рассказала ведущая в программе "Він Вона Шоу".

Надежда Матвеева с возлюбленным / Фото: stb.ua

Также Матвеева высказала свое мнение по поводу брака. По словам знаменитости, без официальной регистрации отношений потом легче их разорвать.

"Что делает брак с отношениями? Повышает цену выхода из отношений. Сколько бы ни продолжались отношения, если вы холосты, то легче из этого выйти", - добавила Надежда.

Напомним, Надежда Матвеева сейчас в отношениях с младшим ее на 20 лет бойфрендом. Ведущая избегает разглашения каких-либо подробностей о своем возлюбленном. Впрочем, хейтеры не устают ей каждый раз упрекать за возраст избранника. Недавно знаменитость мастерски ответила на похожие упреки.

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