55-летняя Надежда Матвеева в купальнике ошеломила, как зимой купается в реке

Украинская ведущая Надежда Матвеева удивила, как зимой покупалась в холодной воде.

В частности, в своем Instagram 55-летняя знаменитость показалась в купальнике на фоне реки. Ведущая продемонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру.

Надежда Матвеева / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

В купальнике зимой на улице Матвеева показалась не просто так. Знаменитость зимой покупалась в холодной реке. Ведущая зашла у воду, немного проплыла от берега и вернулась назад. Таким образом знаменитость закаляет свое тело. Кадры были сняты прямо перед Новым годом, а именно 31 декабря.

Надежда Матвеева / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надежда Матвеева также дала важное руководство. Ведущая посоветовала не обращать внимание на мнения окружающих, а доверять только своим чувствам.

"Делай, что хочешь, с тем, что имеешь, и где ты есть", — дала совет знаменитость.

Надежда Матвеева / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

В комментариях подписчики были просто ошеломлены смелостью ведущей, ведь не каждый решится покупаться зимой в прохладной воде: "Вы – стимул украинок", "вы молодец", "вот он, ваш секрет молодости и здоровья".

Напомним, недавно супруга певца Сергея Бабкина показала, как зимой закаляется. Актриса Снежана Бабкина в купальнике полежала в снегу и попила охлаждающий коктейль.

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