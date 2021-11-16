55-летняя Ольга Сумская в купальнике похвасталась роскошными формами

Артистка показала, как отдохнула в Дубае.

Украинская актриса Ольга Сумская, видимо, скучает по лету.

Так, на странице в Instagram звезда разместила серию снимков со своего недавнего отдыха в Дубае. На фото счастливая Сумская вместе с мужем, актером Виталием Борисюком плещутся в волнах теплого моря.

instagram.com/olgasumska

Интересно, что на фото Сумская предстает в черном купальнике, идеально подчеркнувшем ее стройную фигуру. В пляжном наряде знаменитость выглядит как настоящая русалочка.

instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мужем / instagram.com/olgasumska

На что обратили внимание любители артистки. "Какая же вы роскошная женщина", "такой вид – это кропотливая работа над собой", "вы просто невероятная", — засыпали фаны комплиментами своего кумира.

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