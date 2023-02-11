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55-летняя Памела Андерсон без трусов в платье похвасталась фигурой и веснушками на лице без грамма косметики

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55-летняя Памела Андерсон без трусов в платье похвасталась фигурой и веснушками на лице без грамма косметики

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

Знаменитость продемонстрировала свою природную красоту.

Американская актриса и модель Памела Андерсон после выпуска своих скандальных мемуаров "С любовью, Памела" все чаще стала радовать поклонников новыми фотосессиями.

В этот раз звезда стала украшением издания WWD, на страницах которого предстала без макияжа и продемонстрировала свою природную красоту. Оказывается, у Памелы есть немало веснушек на лице, ну а то, что фигура 55-летней Пэм выглядит безупречно, доказывает наряд, в котором артистка позировала.

На фотографиях Андерсон изображена в откровенном обтягивающем платье лилового цвета, под которое актриса не одела нижнее белье, также модель позировала, сидя на стуле и лежа на полу.

Для просмотра фото листайте влево

"Я лучше покажу свои веснушки… Весело стареть – это облегчение. И в определенном возрасте мы просто выглядим младше и свежее без макияжа. Это я – я довольна тем, кем я есть сейчас. Это новый мир и я очень благодарна за всю любовь", – прокомментировала свои фото Андерсон.

Напомним, недавно Памела Андерсон позировала для еще одной провокационной фотосессии. Во время съемок для глянца Interview звезда снялась обнаженной и облизывала стекло.

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Дата публикации
Просмотры
2656
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