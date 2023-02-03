55-летняя Памела Андерсон снялась обнаженной и пооблизывала стекло

Американская актриса и модель Памела Андерсон взбудоражила воображение поклонников новой провокационной фотосессией.

Секс-символ 90-х решила еще раз подтвердить свое звание и доказать, что у нее и сейчас есть порох в пороховницах. Памела стала украшением нового выпуска глянца Interview, для которого позировала в довольно смелых образах.

Так вот, на одном из фото 55-летняя Пэм изображена полностью обнаженной, лежа на диване. Формы знаменитости прикрыли длинные волосы. Также знаменитая блондинка продемонстрировала стройные ноги в мини-платье, а также соблазнительно облизала стекло.

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Интересно, что во время интервью с журналистами издания Андерсон призналась, что в детстве хотела быть монахиней: "Когда я была маленькой, я хотела стать монахиней или танцовщицей. Почему я не могу одновременно заниматься и тем, и другим?" – поделилась звезда и добавила, что эти профессии привлекали ее одеждой.

Напомним, недавно стало известно, что экс-муж Памелы Андерсон, кинопродюсер и парикмахер Джон Питерс после своей смерти завещал актрисе 10 миллионов долларов в наследство. Отметим, что пара пробыла в браке две недели.

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