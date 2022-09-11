55-летняя Памела Андерсон верхом на розе позировала в экстремальном мини

Так, секс-бомба 90-х Памела Андерсон стала лицом новой рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs.

Марк Джейкобс запустил линейку Heaven еще в 2020 году. Как признается сам модельер, на создание этой коллекции его вдохновила андеграундная культура:

"Heaven — ворота во вселенную подростковых мечтаний, квир-персон, конфетных рейверов, психоделических фантазий и антиутопий. Фантастический мир, объединяющий субкультуры и прославляющий многогранных персонажей, составляющих сообщество Марка Джейкобса последние 30 лет", — так комментирует модельер эту линейку.

Фотографом коллекции с Памелой Андерсон выступила Харли Вейр, известная своим сотрудничеством с такими брендами, как Chanel и Stella McCartney.

На кадрах Памела позирует в смелых мини-платьях, демонстрируя подтянутую фигуру. Интересно, что на одном из снимков Андерсон запечатлена на огромной розе.

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