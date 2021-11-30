55-летняя Сальма Хайек без макияжа показала большую грудь и узкую талию в купальнике

Актриса поделилась снимком с отдыха.
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек – обладательница роскошного большого бюста.
55-летняя красавица гордится своими натуральными формами и по возможности охотно демонстрирует фигуру. Так, на этот раз звезда лент "От заката до рассвета" и "Фрида" опубликовала в Instagram фото, где позировала в черном купальнике в бассейне. В кадре артистка без капли декоративной косметики пьет охлаждающий коктейль и хвастается пышной грудью и узкой талией.
"Это не мой гардероб для "Дома Гуччи", но я все равно очень рекомендую его", — написала Сальма, сыгравшая в нашумевшем фильме роль подруги Патриции Пину Ауриемму.
Подписчики не смогли обойти вниманием пикантное фото и засыпали актрису комплиментами.
- Моя королева
- Сексапильная
- Ох, эти формы! С каждым годом они больше
- Это фото сломает Сеть
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