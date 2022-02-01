55-летняя Сальма Хайек показала лицо без макияжа и фотошопа

Звезда похвасталась природной красотой.

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек может дать фору любой молодой девушке.

В свои 55 лет артиста выглядит просто непревзойденно. У своем Instagram знаменитость это еще раз подтвердила. Она опубликовала фото, на котором предстала без единой капли декоративной косметики. Хайек сделала селфи сразу после того, как поплавала в водоеме.

Сальма Хайек без макияжа / instagram.com/salmahayek

Кстати, снимок Сальма не фотошопила. Это видно благодаря солнечным лучам, которые естественно падают на ее лицо.

К слову, актриса не была многословной и подписала фото только хештегами. А вот поклонники Хайек просто засыпали ее комплиментами. Они были ошеломлены ее красотой.

Тебе не нужен макияж!

У тебя такие уставшие глаза, но такие прекрасные

В свои 55 лет вы очень красивая и безупречная!

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