55-летняя Сальма Хайек синим купальником подчеркнула огромный бюст

Актриса также похвасталась стройной талией.

Известная голливудская актриса Сальма Хайек, которая недавно потрясла поперечным шпагатом, засветила большой бюст.

Так, 2 сентября артистка отпраздновала свое 55-летие. По этому случаю, она решила напомнить своим поклонникам, что имеет довольно таки аппетитную фигуру. На этот раз на странице в Instagram знаменитость запостила фотографию, на которой позировала на фоне океана в синем сплошном купальнике.

Сальма засветила большой бюст и аппетитные бедра.

Сальма Хайек в синем купальнике / instagram.com/salmahayek

"Поздравляю себя с 55-летием. С нетерпением жду новых приключений", — поздравила себя с праздником актриса, а также изрядно заинтриговала поклонников.

Фаны знаменитости также поздравили ее с днем рождения, а ещё отметили, что тоже хотели бы так выглядеть, когда им будет за 50:

Вы в 55 лет есть удивительно красивый вид.

Вы такой вид, будто вам 25

Хочу быть такой же, как вы

Напомним, недавно Сальма Хайек раскрыла секрет увеличения груди. Хотя актриса со стопроцентной уверенностью заявила, что грудь у нее своя, натуральная.

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