55-летняя Сальма Хайек синим купальником подчеркнула огромный бюст

Актриса также похвасталась стройной талией.
Известная голливудская актриса Сальма Хайек, которая недавно потрясла поперечным шпагатом, засветила большой бюст.
Так, 2 сентября артистка отпраздновала свое 55-летие. По этому случаю, она решила напомнить своим поклонникам, что имеет довольно таки аппетитную фигуру. На этот раз на странице в Instagram знаменитость запостила фотографию, на которой позировала на фоне океана в синем сплошном купальнике.
Сальма засветила большой бюст и аппетитные бедра.
"Поздравляю себя с 55-летием. С нетерпением жду новых приключений", — поздравила себя с праздником актриса, а также изрядно заинтриговала поклонников.
Фаны знаменитости также поздравили ее с днем рождения, а ещё отметили, что тоже хотели бы так выглядеть, когда им будет за 50:
- Вы в 55 лет есть удивительно красивый вид.
- Вы такой вид, будто вам 25
- Хочу быть такой же, как вы
Напомним, недавно Сальма Хайек раскрыла секрет увеличения груди. Хотя актриса со стопроцентной уверенностью заявила, что грудь у нее своя, натуральная.