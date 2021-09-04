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55-летняя Сальма Хайек синим купальником подчеркнула огромный бюст

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55-летняя Сальма Хайек синим купальником подчеркнула огромный бюст

Сальма Хайек / instagram.com/salmahayek

Актриса также похвасталась стройной талией.

Известная голливудская актриса Сальма Хайек, которая недавно потрясла поперечным шпагатом, засветила большой бюст.

Так, 2 сентября артистка отпраздновала свое 55-летие. По этому случаю, она решила напомнить своим поклонникам, что имеет довольно таки аппетитную фигуру. На этот раз на странице в Instagram знаменитость запостила фотографию, на которой позировала на фоне океана в синем сплошном купальнике.

Сальма засветила большой бюст и аппетитные бедра.

Сальма Хайек в синем купальнике / © instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек в синем купальнике / instagram.com/salmahayek

"Поздравляю себя с 55-летием. С нетерпением жду новых приключений", — поздравила себя с праздником актриса, а также изрядно заинтриговала поклонников.

Фаны знаменитости также поздравили ее с днем рождения, а ещё отметили, что тоже хотели бы так выглядеть, когда им будет за 50:

  • Вы в 55 лет есть удивительно красивый вид.
  • Вы такой вид, будто вам 25
  • Хочу быть такой же, как вы

Напомним, недавно Сальма Хайек раскрыла секрет увеличения груди. Хотя актриса со стопроцентной уверенностью заявила, что грудь у нее своя, натуральная.

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