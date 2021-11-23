55-летняя Сальма Хайек в тесном купальнике едва уместила огромный бюст

Артистка поделилась пикантным фото.

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек взбудоражила воображение поклонников новым пикантным фото.

На странице в Instagram звезда разместила соблазнительный, и, одновременно, забавный кадр. На снимке 55-летняя Хайек изображена в гамаке. Сальма лежит, одетая в изумрудный купальник, едва прикрывший ее довольно пышное декольте.

instagram.com/salmahayek

Артистка была снята, когда тихо мирно спала на свежем воздухе. "Нет ничего лучше, чем сиеста в гамаке, чтобы восстановиться после презентации двух фильмов один за другим", — подписала фото Хайек.

Как известно, сейчас на широкие экраны вышла криминальная драма и триллер с участием Сальмы Хайек под названием "Дом Гуччи". В картине актриса сыграла Пину Ауриемму – гадалку и подругу Патриции Реджани. Она была приговорена к 25 годам заключения за то, что помогла убить мужа Патриции, одного из внуков основателя Дома моды Gucci Маурицио Гуччи.

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