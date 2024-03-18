56-летний известный диджей Дэвид Гетта в третий раз стал отцом и показал фото с малышом и избранницей

Всемирно известный французский диджей Дэвид Гетта в третий раз стал отцом.

У звезды родился сын. Об этом сам Дэвид сообщил у себя в фотоблоге. Так, диджей опубликовал нежное фото с избранницей, 32-летней актрисой и моделью Джессикой Ледон, и их новорожденным малышом, появившимся на свет в Майами. На изображении Гетта нежно обнимает возлюбленную и спящего малыша. Также в подписи фото пара рассекретила имя сына – его назвали Сайяном.

"Любовь витает в воздухе. Добро пожаловать, Сайян", – растрогал подписью фото Дэвид.

Дэвид Гетта с избранницей и сыном / Фото: instagram.com/davidguetta

Отметим, это первый общий ребенок в отношениях Гетты с Ледон, которые уже вместе более девяти лет. У музыканта также есть еще двое детей от предыдущих отношений. В частности, сыновья Тим и Энджи.

В комментариях под публикацией с новостью поклонники Дэвида Гетты засыпали звезду и его избранницу теплыми поздравлениями и смайликами в форме сердец.

Напомним, недавно многодетной мамой стала украинская телеведущая Лилия Ребрик. 42-летняя знаменитость показала первые фото дочери и рассекретила ее имя.

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