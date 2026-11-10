56-летний Юрий Горбунов заговорил о третьем ребенке с Осадчей и объяснил, почему мечта откладывается

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Реклама

Украинский продюсер и ведущий «Голоса країни-14» Юрий Горбунов рассекретил свои планы на будущее пополнение в семье и что сейчас мешает осуществить задуманное.

Ранее 43-летняя жена шоумена Екатерина Осадчая рассказывала, что хотела бы еще дочь. Впрочем, теперь ведущая более осторожно относится к таким планам, ведь уже трое сыновей в семье. Именно поэтому говорила, что скорее ожидает от потомков в будущем внучек и тогда будет няньчить девочек.

Реклама

Между тем, шоумен о возможном пополнении в семье говорит уже не впервые. Продюсер рассказал, интересуются ли его с Екатериной дети появлением еще одного ребенка в семье. По его словам, сыновья Иван и Данило не против братика или сестренки, однако окончательное решение зависит от готовности жены. Она пока не спешит снова рожать.

Реклама

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Об этом ведущий высказался в контексте новогодних подарков близким в комментарии для «Люкс ФМ». Юрий с юмором объяснил, почему семейная мечта пока остается на уровне разговоров.

«Они (сыновья — прим. ред.) как раз хотят. У нас просто в семье есть человек, который уже не очень хочет. Это не я. Поэтому здесь Святой Николай не поможет», — со смехом отметил шоумен.

Отметим, Юрий Горбунов и Екатерина Осадча поженились в 2017 году. В том же году, 18 февраля, у них родился первенец Иван. Второй совместный сын супругов, Даниил, появился на свет 19 августа 2021 года. Также у каждого из них есть ребенок от предыдущих отношений: у Горбунова приемная дочь, а у Осадчей старший сын Илья.

Напомним, недавно олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева недавно показала дочь Каролину, которой исполнилось 20 лет. Девушка живет в США и заметно повзрослела.

Реклама

Новости партнеров