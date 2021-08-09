56-летняя Алена Апина топлес позировала на кровати

Артистка поделилась провокационными снимками.

Российская певица Алена Апина, которая ранее в боди и колготках в сеточку озадачила образом, не устает доказывать, что после 50 жизнь только начинается.

Так, 56-летняя звезда поделилась с поклонниками серии провокационных снимков из недавней фотосессии. На черно-белых фотографиях исполнительница позирует топлес в одних черных трусиках, а также в боди.

instagram.com/neapina

instagram.com/neapina

Апина продемонстрировала аппетитные формы, разместившись на кровати.

instagram.com/neapina

instagram.com/neapina

"Спасибо всем-всем, кто писал мне хорошие, красивые слова. Вы не представляете, как это необходимо знать женщине. Ей нужно это каждый день!" — написала Алена под фотографиями.

Напомним, что в начале этого года Алена Апина попала в "черный список" Минкульта. Так, в Минкульт поступили письма Службы безопасности Украины о включении 56-летней артистки в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

В свою очередь, Апина, сидя на унитазе, ответила СБУ.

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