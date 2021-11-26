56-летняя Брук Шилдс показалась в купальнике и ошеломила фигурой

Звезда поплавала в бассейне.

Американская актриса и модель Брук Шилдс, в 15 лет ставшая знаменитой по фильму "Голубая Лагуна", продемонстрировала свою фигуру в купальнике.

56-летняя артистка решила поплавать в бассейне. На видео, которое Брук опубликовала на своей странице в Instagram, знаменитость изображена в красном купальнике. Звезда залезла в бассейн, погрузилась в холодную воду, судя по ее выражению лица, и быстро вылезла греться. Кстати, у актрисы, несмотря на свой возраст, довольно стройная и подтянутая фигура.

"Новая традиция в День благодарения", — подписала ролик артистка.

Фанаты не могли удержаться и отметили, что Брук невероятно хороша. Они под постом написали ей немало приятных слов.

Маленькая "голубая лагуна"

Невероятная фигура!

Мне кажется тебе слишком холодно!

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