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56-летняя Брук Шилдс показалась в купальнике и ошеломила фигурой

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56-летняя Брук Шилдс показалась в купальнике и ошеломила фигурой

Брук Шилдс / instagram.com/brookeshields

Звезда поплавала в бассейне.

Американская актриса и модель Брук Шилдс, в 15 лет ставшая знаменитой по фильму "Голубая Лагуна", продемонстрировала свою фигуру в купальнике.

56-летняя артистка решила поплавать в бассейне. На видео, которое Брук опубликовала на своей странице в Instagram, знаменитость изображена в красном купальнике. Звезда залезла в бассейн, погрузилась в холодную воду, судя по ее выражению лица, и быстро вылезла греться. Кстати, у актрисы, несмотря на свой возраст, довольно стройная и подтянутая фигура.

"Новая традиция в День благодарения", — подписала ролик артистка.

Фанаты не могли удержаться и отметили, что Брук невероятно хороша. Они под постом написали ей немало приятных слов.

  • Маленькая "голубая лагуна"
  • Невероятная фигура!
  • Мне кажется тебе слишком холодно!

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