56-летняя Дженнифер Энистон на фоне слухов о новом романе заинтриговала откровенным признанием

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Реклама

Звезда культового сериала "Друзья", американская актриса Дженнифер Энистон впервые публично высказалась о своих новых романтических отношениях.

В свежем интервью знаменитость прокомментировала предположения фанов о романе с лайф-коучем и гипнотерапевтом Джимом Кертисом, с которым ее недавно видели на Майорке. Пара, по информации инсайдеров, отдыхала вместе с друзьями актрисы, и именно оттуда и начались слухи об их отношениях.

"Хорошо быть открытой к любви, но не искать ее. Таким образом вы не оказываете никакого давления на ситуацию, и если это происходит естественно, то это прекрасно", - поделилась своими взглядами Дженнифер.

Реклама

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Также актриса отметила, что хочет максимально сохранять личную жизнь в тайне, несмотря на десятилетия в центре внимания: "Я никогда не привыкну к тому, что люди думают, будто имеют право знать о твоей личной жизни".

Как отмечает Daily Mail, актриса чувствует себя счастливой и не спешит с развитием новых отношений. Инсайдер добавил, что "Джен чувствует сильную связь с Джимом, ведь их объединяет глубокий эмоциональный интеллект, чего не хватало некоторым ее бывшим".

Напомним, Дженнифер Энистон пережила два громких развода — с Брэдом Питтом в 2005 году и с Джастином Теру в 2018-м после трех лет брака. Теперь актриса, кажется, готова к новому этапу в личной жизни, но без лишней шумихи.

Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук сделал откровенное признание о своей семье и почему скрывает свою жену и сына.

Реклама