56-летняя Дженнифер Энистон отказалась от усыновления и объяснила свою позицию

Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что несмотря на личную борьбу с 20-летним бесплодием, она никогда не рассматривала усыновление как вариант стать мамой.

Об этом звезда рассказала в подкасте Armchair Expert, когда тема детей возникла во время разговора с соведущей Моникой Педман, которая поделилась опытом замораживания яйцеклеток и сомнениями относительно будущего материнства. В то же время ведущая поинтересовалась у Энистон, нашла ли она «покой».

«Да, отношусь к этому спокойно. Но скажу, что есть момент, когда это как бы выходит из-под моего контроля. Я буквально ничего не могу с этим поделать. Когда люди говорят, что я могу усыновить, а я не хочу усыновлять. Я хочу, чтобы моя ДНК была у маленького человека. Это единственный путь, каким бы эгоистичным он ни казался, который я хотела выбрать», — пояснила Энистон.

В то же время Дженнифер призналась, что на самом деле бывали моменты, когда она думала, что с кем-то у нее «могли бы быть хорошие дети», но это ощущение быстро проходило. И сейчас хоть она изменила свои планы на материнство, но признается, что иногда ее все же задевает, когда кто-то давит на нее с этим вопросом.

