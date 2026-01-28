ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
721
Время на прочтение
1 мин

56-летняя Дженнифер Лопес ошеломила эффектным видом без единой капли макияжа

Артистка похвасталась своей естественной красотой.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как выглядит без единой капли макияжа.

Честными кадрами исполнительница поделилась в Instagram. В частности, 56-летняя артистка продемонстрировала свой утренний уход. Сначала Дженнифер Лопес появилась на кадрах без единой капли декоративной косметики, хвастаясь естественной красотой. При этом длинные волосы певица заколола, чтобы они не мешали.

Дженнифер Лопес без макияжа / © instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес без макияжа / © instagram.com/jlo

После этого артистка начала наносить сначала уходовую, а затем декоративную косметику. Знаменитость пользовалась средствами своей линейки JLo Beauty. В итоге Джей Ло сделала сдержанный макияж, который подчеркнул ее черты лица.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo

Тем временем фанаты не сдерживались в комплиментах. Они просто засыпали Дженнифер Лопес приятными словами относительно ее внешности. Пользователи отмечали, что исполнительница выглядит невероятно.

  • Дженнифер Лопес будто с каждым годом становится только моложе!

  • Ваша естественная красота невероятна!

  • Вы такая красивая!

Напомним, тем временем украинская певица Оля Полякова недавно хвасталась стройной фигурой. Артистка показывала, как с годами менялось ее тело.

Дата публикации
Количество просмотров
721
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie