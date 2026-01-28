56-летняя Дженнифер Лопес ошеломила эффектным видом без единой капли макияжа

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как выглядит без единой капли макияжа.

Честными кадрами исполнительница поделилась в Instagram. В частности, 56-летняя артистка продемонстрировала свой утренний уход. Сначала Дженнифер Лопес появилась на кадрах без единой капли декоративной косметики, хвастаясь естественной красотой. При этом длинные волосы певица заколола, чтобы они не мешали.

Дженнифер Лопес без макияжа / © instagram.com/jlo

После этого артистка начала наносить сначала уходовую, а затем декоративную косметику. Знаменитость пользовалась средствами своей линейки JLo Beauty. В итоге Джей Ло сделала сдержанный макияж, который подчеркнул ее черты лица.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo

Тем временем фанаты не сдерживались в комплиментах. Они просто засыпали Дженнифер Лопес приятными словами относительно ее внешности. Пользователи отмечали, что исполнительница выглядит невероятно.

Дженнифер Лопес будто с каждым годом становится только моложе!

Ваша естественная красота невероятна!

Вы такая красивая!

