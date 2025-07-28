56-летняя Дженнифер Лопес потеряла юбку прямо на сцене и мастерски вышла из ситуации — видео

Дженнифер Лопес / © Associated Press

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес попала в конфуз перед тысячами своих поклонников.

Так, звезда недавно посетила Польшу с собственным ярким шоу. Выступления были настолько зажигательными, что посреди одного из них с Джей Ло слетела юбка. И хотя исполнительница пыталась ее поймать, но блестящий элемент костюма оказался на полу, оставив певицу в одном белье.

Как настоящая мировая звезда Дженнифер эффектно стала и в шутку сказала, что на этот раз ей повезло, что на ней присутствовало нижнее белье. И пока она это говорила, один из танцовщиков помог Лопес исправить ситуацию и оперативно одел ей платье обратно. После этого артистка вместе с шоу-балетом продолжила зажигать публику, как ни в чем не бывало. Момент стал вирусным в соцсетях.

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Дата публикации 10:39, 28.07.25 Количество просмотров 45 Дженнифер Лопес потеряла юбку посреди концерта в Польше

"Я в нижнем белье. И я рада, что на мне было нижнее белье. Обычно я его не ношу", — улыбаясь заметила знаменитость.

Но все же через мгновение Джей Ло превратила конфуз в настоящий перформанс, ведь она снова сняла юбку и бросила ее поклонникам со словами: "Оставьте ее себе. Я не хочу ее возвращать".

Напомним, недавно своими образами на море похвасталась семья ведущей Лилии Ребрик. Звезда вместе с тремя дочерьми предстала в купальниках одинакового цвета и подурачилась на пляже.