56-летняя Элизабет Хёрли шокировала ошеломительным телом в бикини с леопардовым принтом

Актриса сообщила, что сделала третью инъекцию от коронавируса.

Британская актриса и продюсер Элизабет Хёрли – звезда, которая все время бросает вызов возрасту.

Так, 56-летняя знаменитость поделилась в Instagram очередным горячим фото в бикини. На снимке она позировала на фоне моря в купальнике с леопардовым принтом. Лиз также надела свободную белую рубашку, обнажив идеальную фигуру во время прогулки по пляжу.

Элизабет Хёрли / instagram.com/elizabethhurley1

Таким пикантным контентом Хёрли отметила полученную третью инъекцию от коронавируса.

Пользователи не жалели приятных слов в комментариях: "Боже, ты невероятная", "Самая красивая девушка в мире", "Роскошная фигура".

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