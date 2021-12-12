56-летняя Элизабет Хёрли шокировала ошеломительным телом в бикини с леопардовым принтом

Актриса сообщила, что сделала третью инъекцию от коронавируса.
Британская актриса и продюсер Элизабет Хёрли – звезда, которая все время бросает вызов возрасту.
Так, 56-летняя знаменитость поделилась в Instagram очередным горячим фото в бикини. На снимке она позировала на фоне моря в купальнике с леопардовым принтом. Лиз также надела свободную белую рубашку, обнажив идеальную фигуру во время прогулки по пляжу.
Таким пикантным контентом Хёрли отметила полученную третью инъекцию от коронавируса.
Пользователи не жалели приятных слов в комментариях: "Боже, ты невероятная", "Самая красивая девушка в мире", "Роскошная фигура".
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