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56-летняя Элизабет Хёрли в бикини показала безупречную фигуру и вызвала фурор в Сети

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56-летняя Элизабет Хёрли в бикини показала безупречную фигуру и вызвала фурор в Сети

instagram.com/elizabethhurley1

Актриса показала, как плавала в бассейне.

Знаменитая британская актриса Элизабет Хёрли не прекращает радовать фанов пикантными кадрами в своем Instagram.

Так, на этот раз 56-летняя продюсер порадовала юзеров очередным снимком в бикини, сделанным в бассейне. На фото звезда комедии "Мошенники" позировала, лежа на надувном матрасе в виде бабочки. Дизайнер соблазнительно изогнулась, демонстрируя безупречную фигуру.

© instagram.com/elizabethhurley1
instagram.com/elizabethhurley1

"Счастливое место", — написала под публикацией фотомодель.

В комментариях фаны оценили фигуру актрисы. Так, пользователи писали, что Хёрли не прекращает их удивлять и мотивировать.

  • Ты мой пример для подражания!
  • Потрясающая красота
  • Вечно красивая и сексуальная
  • Секси поза

Напомним, ранее Элизабет Хёрли соблазнительно изогнулась в своем любимом бикини. Актриса восхитила роскошным телом.

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