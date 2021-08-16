56-летняя Элизабет Хёрли в бикини показала безупречную фигуру и вызвала фурор в Сети

Актриса показала, как плавала в бассейне.
Знаменитая британская актриса Элизабет Хёрли не прекращает радовать фанов пикантными кадрами в своем Instagram.
Так, на этот раз 56-летняя продюсер порадовала юзеров очередным снимком в бикини, сделанным в бассейне. На фото звезда комедии "Мошенники" позировала, лежа на надувном матрасе в виде бабочки. Дизайнер соблазнительно изогнулась, демонстрируя безупречную фигуру.
"Счастливое место", — написала под публикацией фотомодель.
В комментариях фаны оценили фигуру актрисы. Так, пользователи писали, что Хёрли не прекращает их удивлять и мотивировать.
- Ты мой пример для подражания!
- Потрясающая красота
- Вечно красивая и сексуальная
- Секси поза
Напомним, ранее Элизабет Хёрли соблазнительно изогнулась в своем любимом бикини. Актриса восхитила роскошным телом.