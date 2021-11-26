56-летняя Элизабет Хёрли в бикини показала большую упругую грудь

Звезда не перестает удивлять пользователей своим молодым видом.

Голливудская актриса Элизабет Хёрли охотно делится с поклонниками горячими снимками.

Это не удивительно, поскольку 56-летняя знаменитость выглядит ошеломительно. На этот раз в фотоблоге дизайнер запостила очередную фотографию, где появилась в бикини. В кадре звезда комедии "Мошенники" позирует в белом полосатом купальнике во время купания в Карибском море. Она похвасталась большой упругой грудью.

Элизабет Герли в бикини / instagram.com/elizabethhurley1

Менее чем за сутки публикация собрала более 115 тысяч избраний и 1800 комментариев.

Лучшая

Секси

Ты идеальна

Всегда потрясающая

Читайте также: