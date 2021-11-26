56-летняя Элизабет Хёрли в бикини показала большую упругую грудь

Звезда не перестает удивлять пользователей своим молодым видом.
Голливудская актриса Элизабет Хёрли охотно делится с поклонниками горячими снимками.
Это не удивительно, поскольку 56-летняя знаменитость выглядит ошеломительно. На этот раз в фотоблоге дизайнер запостила очередную фотографию, где появилась в бикини. В кадре звезда комедии "Мошенники" позирует в белом полосатом купальнике во время купания в Карибском море. Она похвасталась большой упругой грудью.
Менее чем за сутки публикация собрала более 115 тысяч избраний и 1800 комментариев.
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