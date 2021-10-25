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56-летняя Элизабет Хёрли в крошечном бикини шокировала фигурой, стоя на коленях

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56-летняя Элизабет Хёрли в крошечном бикини шокировала фигурой, стоя на коленях

Элизабет Хёрли в бикини / instagram.com/elizabethhurley1

Актриса ошарашила безупречным телом.

Британская актриса Элизабет Хёрли — сногсшибательная красавица.

В свои 56 лет звезда может помериться фигурами даже с 20-летними девушками. Продюсер знает, что она роскошная, и не прекращает это доказывать фанам. Так, знаменитость опубликовала в своем Instagram горячий кадр, где появилась в крошечном бикини собственного бренда на фоне моря.

Дизайнер соблазнительно позировала на коленях, демонстрируя идеальное тело и пышный бюст.

Элизабет Хёрли в бикини / © instagram.com/elizabethhurley1
Элизабет Хёрли в бикини / instagram.com/elizabethhurley1

"О, дааа... Наконец-то солнце, море и солнце", — написала звезда, радуясь отпуску.

Поклонники актрисы едва подобрали слова, чтобы описать эту красоту.

  • Абсолютно захватывающая красота
  • Ох, задорная девчонка
  • Красивая и сексуальная
  • Не могу поверить, что ей 50

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