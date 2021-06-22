56-летняя Элизабет Херли засветила упругую грудь в полупрозрачной накидке

Актриса в очередной раз порадовала поклонников эротическим снимком.

Голливудская актриса Элизабет Херли, которая недавно без белья в откровенном платье засветила упругую грудь и подтянутое тело, снова поделилась с фанатами пикантным фото.

Так, в своем Instagram знаменитость добавила новую фотографию на которой появилась без лифчика. На снимке звезда позирует топлес в полупрозрачной белой накидке и с открытыми губами.

instagram.com/elizabethhurley1

"Имею собственную резиденцию... В собственном доме", — коротко подписала пост актриса.

Поклонники не обошли стороной такой соблазнительный снимок Элизабет. Обожатели отметили, что она невероятно роскошна для своего возраста.

Невероятная красота

Безупречное тело

Всегда стильная и невероятно сексуальная

Напомним, ранее сексапильная Элизабет Херли опубликовала пикантное видео, сделанное во время релакса в джакузи. На видео знаменитость в откровенном красном бикини наслаждается солнечной погодой.

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