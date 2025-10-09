- Дата публикации
56-летняя Энистон откровенно рассказала о неудачных попытках забеременеть и проблемах со здоровьем
Знаменитость поддержала женщин, которые долго не могут забеременеть.
Американская актриса Дженнифер Энистон откровенно поделилась мыслями о создании семьи.
Звезда рассказала, что на протяжении 20 лет пыталась забеременеть и создать семью. В то же время в Сети ходили слухи, что Дженнифер якобы не хотела иметь детей, выбирая карьеру. Однако недавно 56-летняя актриса опровергла эти предположения. Знаменитость отметила, что все негативные слухи в сторону актрисы оставляют большой отпечаток на ее жизни.
"Они не знали моей истории, не знали, через что я прошла за последние 20 лет, пытаясь создать семью, потому что я не выхожу и не рассказываю о своих медицинских проблемах. Это никого не касается. Но есть момент, когда невозможно больше это игнорировать — все эти истории о том, что я не буду иметь детей, потому что я эгоистка или трудоголик. Это влияет на меня — я же просто человек", — призналась Энистон в интервью для Harper’s Bazaar UK.
Артистка также открыто заговорила о давлении от людей, которое переживала на протяжении многих лет. Она отметила, что свой опыт она решила сделать публичным не только для себя, но и для всех женщин, которые борются с проблемами фертильности и проходят процедуры ЭКО.
"Я знала много женщин, которые пытались забеременеть и проходили через ЭКО, поэтому чувствовала, что говорю не только за себя, но и за всех, кто сталкивается с похожим испытанием", — добавила она.
По словам Энистон, несмотря на усталость и разочарование из-за неудачной процедуры ЭКО, она никогда не теряла стремление стать матерью. Актриса отметила, что сейчас общество стало менее жестким к женщинам, однако злость хейтеров из прошлого просто переместилась в соцсети, где любой может анонимно критиковать или унижать.
Напомним, недавно Дженнифер Энистон впервые за долгое время высказалась об отношениях с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, вспоминая, как переживала сложный и эмоционально болезненный период в своей жизни.