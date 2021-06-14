56-летняя Херли без белья в откровенном платье засветила упругую грудь и подтянутое тело

Актриса восхитила образом в платье от Versace.

Известная голливудская актриса Элизабет Хёрли снова вызвала фурор горячими фотографиями.

Знаменитость, которая на днях отпраздновала 56-летие, может дать фору миллионам значительно моложе красавицам. Продюсер гордится своим видом и всячески это демонстрирует. Так, на этот раз артистка нарядилась в очень откровенное платье от Versace с вставками из сеточки.

instagram.com/elizabethhurley

Дизайнер не надела белье и засветила упругую грудь и подтянутое тело.

instagram.com/elizabethhurley

"О минувшей ночи", — написала Хёрли, но не сообщила, куда ходила в таком секси-образе.

Одной из первых прокомментировала фотографию ошеломленная дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче: "Вот это да! Ты невероятно выглядишь".

Фаны также не сдержали эмоций.

Ты такая горячая

Секси-секси-секси

Потрясающая Лиз

Напомним, ранее Элизабет Хёрли в бикини насладилась релаксом в джакузи. Актриса опубликовала откровенное видео.

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