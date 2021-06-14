56-летняя Херли без белья в откровенном платье засветила упругую грудь и подтянутое тело

Актриса восхитила образом в платье от Versace.
Известная голливудская актриса Элизабет Хёрли снова вызвала фурор горячими фотографиями.
Знаменитость, которая на днях отпраздновала 56-летие, может дать фору миллионам значительно моложе красавицам. Продюсер гордится своим видом и всячески это демонстрирует. Так, на этот раз артистка нарядилась в очень откровенное платье от Versace с вставками из сеточки.
Дизайнер не надела белье и засветила упругую грудь и подтянутое тело.
"О минувшей ночи", — написала Хёрли, но не сообщила, куда ходила в таком секси-образе.
Одной из первых прокомментировала фотографию ошеломленная дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче: "Вот это да! Ты невероятно выглядишь".
Фаны также не сдержали эмоций.
- Ты такая горячая
- Секси-секси-секси
- Потрясающая Лиз
Напомним, ранее Элизабет Хёрли в бикини насладилась релаксом в джакузи. Актриса опубликовала откровенное видео.