56-летняя Хёрли в бикини показала упругую грудь и раздвинула ножки

Актриса взбудоражила Сеть горячим фото.

Известная голливудская актриса Элизабет Хёрли в очередной раз приятно шокировала своих фанатов.

56-летняя знаменитость поделилась ярким снимком в бикини в Instagram. Звезда комедии "Мошенники" продемонстрировала свою ошеломляющую фигуру в крохотном красном купальнике, сидя у бассейна и надувного фламинго. Артистка соблазнительно раздвинула загорелые бронзовые ножки и похвасталась упругим бюстом и плоским животом.

Элизабет Хёрли в бикини / instagram.com/elizabethhurley1

В посте Хёрли намекнула, что, публикуя фото, она ела шоколад и смотрела сериал.

"Да, я могла бы быть в бассейне с розовым фламинго… Или я могла бы прижаться к своим собачкам в Британии, есть шоколадный апельсин и смотреть последний сезон "Озарка". Решать вам", – написала знаменитость.

Со своей стороны, фаны писали, что Элизабет выглядит на 30 лет младше.

В 56 выглядишь на 26!

Ох, ты роскошна в этом красном бикини

Божественно

Это законно? Просто огонь

Читайте также: