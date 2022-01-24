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56-летняя Хёрли в бикини показала упругую грудь и раздвинула ножки

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56-летняя Хёрли в бикини показала упругую грудь и раздвинула ножки

Элизабет Хёрли / Associated Press

Актриса взбудоражила Сеть горячим фото.

Известная голливудская актриса Элизабет Хёрли в очередной раз приятно шокировала своих фанатов.

56-летняя знаменитость поделилась ярким снимком в бикини в Instagram. Звезда комедии "Мошенники" продемонстрировала свою ошеломляющую фигуру в крохотном красном купальнике, сидя у бассейна и надувного фламинго. Артистка соблазнительно раздвинула загорелые бронзовые ножки и похвасталась упругим бюстом и плоским животом.

Элизабет Хёрли в бикини / © instagram.com/elizabethhurley1
Элизабет Хёрли в бикини / instagram.com/elizabethhurley1

В посте Хёрли намекнула, что, публикуя фото, она ела шоколад и смотрела сериал.

"Да, я могла бы быть в бассейне с розовым фламинго… Или я могла бы прижаться к своим собачкам в Британии, есть шоколадный апельсин и смотреть последний сезон "Озарка". Решать вам", – написала знаменитость.

Со своей стороны, фаны писали, что Элизабет выглядит на 30 лет младше.

  • В 56 выглядишь на 26!
  • Ох, ты роскошна в этом красном бикини
  • Божественно
  • Это законно? Просто огонь

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