56-летняя Хёрли в бикини показала упругую грудь и раздвинула ножки

Актриса взбудоражила Сеть горячим фото.
Известная голливудская актриса Элизабет Хёрли в очередной раз приятно шокировала своих фанатов.
56-летняя знаменитость поделилась ярким снимком в бикини в Instagram. Звезда комедии "Мошенники" продемонстрировала свою ошеломляющую фигуру в крохотном красном купальнике, сидя у бассейна и надувного фламинго. Артистка соблазнительно раздвинула загорелые бронзовые ножки и похвасталась упругим бюстом и плоским животом.
В посте Хёрли намекнула, что, публикуя фото, она ела шоколад и смотрела сериал.
"Да, я могла бы быть в бассейне с розовым фламинго… Или я могла бы прижаться к своим собачкам в Британии, есть шоколадный апельсин и смотреть последний сезон "Озарка". Решать вам", – написала знаменитость.
Со своей стороны, фаны писали, что Элизабет выглядит на 30 лет младше.
- В 56 выглядишь на 26!
- Ох, ты роскошна в этом красном бикини
- Божественно
- Это законно? Просто огонь
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