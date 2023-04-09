56-летняя Холли Берри полностью обнаженной посмаковала вином на балконе

Артистка поделилась провокационной фотографией в соцсетях.
Голливудская актриса Холли Берри прилагает много усилий, чтобы в 56 лет выглядеть как 20-летняя девушка.
Звезда ленты "Женщина-кошка" активно занимается спортом и следит за своим питанием. Берри, по возможности, охотно демонстрирует фанам свою замечательную форму. Так, на странице в Instagram артистка поделилась провокационным фото, которым взбудоражила воображение поклонников.
На снимке актриса позирует на балконе полностью обнаженной. В руках Берри держит бокал с вином: "Я делаю то, что я хочу делать. Счастливых выходных", – подписала кадр знаменитость.
В свою очередь поклонники после увиденного не смогли оставить своего кумира без комплиментов: "Это очень секси, хоть ты ничего такого и не видишь, но можешь представить все, что захочешь", "Холли – ты огонь! Хочу выглядеть как ты в 50!", "Какая красота!".
Напомним, что у Холли Берри еще и с чувством юмора все хорошо. Не так давно актриса поделилась видео со светского мероприятия, где выступила в качестве спикера. Поднимаясь на сцену, Берри споткнулась и сильно упала. Этот момент артистка и показала фанам и посмеялась над ситуацией вместе с поклонниками.
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