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- Гламур
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56-летняя Ирина Билык поразила ярким образом и удивила признанием: «Сама бы себя съела»
Артистка покорила Сеть и раскрыла секрет уверенности в себе.
Украинская певица Ирина Билык удивила поклонников новым образом и признанием о самооценке, продемонстрировав яркий наряд и рассказав, почему важно любить себя.
Звезда в очередной раз привлекла внимание поклонников. Артистка опубликовала новые фотографии в Instagram. На снимках она запечатлена в ярком наряде. Особый шарм образу придало традиционное ожерелье. Впрочем, главной темой поста стал не только наряд. Исполнительница откровенно поделилась своим отношением к себе.
«Сама бы себя съела», — призналась 56-летняя Ирина Билык, комментируя свои фото.
Певица пояснила, что считает любовь к себе важной чертой для каждой женщины. Для неё восхищение собой — это не высокомерие, а внутренняя гармония и принятие собственной личности.
«И знаете, мне кажется, это очень приятное ощущение для женщины», — добавила артистка.
На снимках Билык продемонстрировала яркий стиль, который подчеркнул её творческую натуру. Поклонники часто отмечают, что певица умеет создавать узнаваемые образы и не боится экспериментировать со внешностью.
Напомним, недавно Ирина Билык впервые прокомментировала ссору с Дмитрием Коляденко и рассказала, как неожиданно помирилась с ним.