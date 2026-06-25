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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
446
Время на прочтение
1 мин

56-летняя Ирина Билык поразила ярким образом и удивила признанием: «Сама бы себя съела»

Артистка покорила Сеть и раскрыла секрет уверенности в себе.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Ирина Билык

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык удивила поклонников новым образом и признанием о самооценке, продемонстрировав яркий наряд и рассказав, почему важно любить себя.

Звезда в очередной раз привлекла внимание поклонников. Артистка опубликовала новые фотографии в Instagram. На снимках она запечатлена в ярком наряде. Особый шарм образу придало традиционное ожерелье. Впрочем, главной темой поста стал не только наряд. Исполнительница откровенно поделилась своим отношением к себе.

«Сама бы себя съела», — призналась 56-летняя Ирина Билык, комментируя свои фото.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Певица пояснила, что считает любовь к себе важной чертой для каждой женщины. Для неё восхищение собой — это не высокомерие, а внутренняя гармония и принятие собственной личности.

«И знаете, мне кажется, это очень приятное ощущение для женщины», — добавила артистка.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

На снимках Билык продемонстрировала яркий стиль, который подчеркнул её творческую натуру. Поклонники часто отмечают, что певица умеет создавать узнаваемые образы и не боится экспериментировать со внешностью.

Напомним, недавно Ирина Билык впервые прокомментировала ссору с Дмитрием Коляденко и рассказала, как неожиданно помирилась с ним.

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Дата публикации
Количество просмотров
446
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