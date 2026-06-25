56-летняя Ирина Билык поразила ярким образом и удивила признанием: «Сама бы себя съела»

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Реклама

Украинская певица Ирина Билык удивила поклонников новым образом и признанием о самооценке, продемонстрировав яркий наряд и рассказав, почему важно любить себя.

Звезда в очередной раз привлекла внимание поклонников. Артистка опубликовала новые фотографии в Instagram. На снимках она запечатлена в ярком наряде. Особый шарм образу придало традиционное ожерелье. Впрочем, главной темой поста стал не только наряд. Исполнительница откровенно поделилась своим отношением к себе.

«Сама бы себя съела», — призналась 56-летняя Ирина Билык, комментируя свои фото.

Реклама

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Певица пояснила, что считает любовь к себе важной чертой для каждой женщины. Для неё восхищение собой — это не высокомерие, а внутренняя гармония и принятие собственной личности.

«И знаете, мне кажется, это очень приятное ощущение для женщины», — добавила артистка.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

На снимках Билык продемонстрировала яркий стиль, который подчеркнул её творческую натуру. Поклонники часто отмечают, что певица умеет создавать узнаваемые образы и не боится экспериментировать со внешностью.

Напомним, недавно Ирина Билык впервые прокомментировала ссору с Дмитрием Коляденко и рассказала, как неожиданно помирилась с ним.

Реклама

Новости партнеров