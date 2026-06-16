56-летняя Мария Бурмака откровенно заговорила о новых отношениях и планирует ли выходить замуж за возлюбленного

Мария Бурмака

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Народная артистка Украины Мария Бурмака откровенно заговорила о своих отношениях.

Знаменитость держит личную жизнь подальше от посторонних глаз. Однако артистка все же не скрывает, что не одинока. На проекте «ЖВЛ представляет» певица дала понять, что счастлива в отношениях рядом с любимым человеком. Однако выходить замуж исполнительница не торопится. Мария Бурмака говорит, что для нее брак — это только формальность.

«Я вообще считаю, что женитьба — это действительно формальность. Поэтому есть отношения, я очень рада этому. Скажем так, есть человек. Потому что человеку нужен человек, и человек у меня есть», — говорит артистка.

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Мария Бурмака

Кстати, 16 июня Мария Бармака отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 56 лет. Артистка уже рассекретила, как будет праздновать этот день. Утро исполнительница собирается провести с чашкой кофе, который выпьет на крыше дома, где будет любоваться Киевом. Уже к вечеру артистка отиграет концерт. Знаменитость отметила, что лучший день рождения для нее это тот, что проведен на сцене.

«Хочется, чтобы ночь перед днем рождения и ночь после дня рождения была тихой и спокойной, и мне дали отыграть концерт, собрать друзей. Лучший день рождения — это на сцене. Для меня счастье — это движение, музыка. Это то, чем я живу», — призналась певица.

Напомним, недавно лидер группы «Антитела» Тарас Тополя признался, что после развода отказался от серьезных отношений. Артист объяснил, почему принял такое решение.

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