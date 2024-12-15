56-летняя Надежда Матвеева получила диплом магистра и рассекретила свою новую профессию

Украинская телеведущая Надежда Матвеева успешно защитила диплом магистра и рассказала о своей новой специальности.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Ведущая училась в университете Григория Сковороды в Переяславе. На днях она успешно защитила диплом. Теперь 56-летняя знаменитость стала магистром по психологии и сертифицированным коучем.

"Сбылась моя мечта! Я защитила магистерскую работу по психологии. Это еще один важный шаг к тому, чтобы делиться знаниями, опытом, вдохновлять и помогать вам двигаться к своим целям. Сейчас я могу еще лучше поддерживать тех, кто ищет себя, стремится к развитию и к настоящим целям", – поделилась знаменитость.

Надежда Матвеева / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надежда Матвеева защитила магистерскую работу по теме эмоционального интеллекта. Знаменитость выбрала именно ее, ведь сама является эмоциональной и считала это своей проблемой. Однако, благодаря учебе, ведущая поняла, что эмоции – неотъемлемая составляющая жизни. Также благодаря новой специальности Надежда Матвеева научилась осознавать, понимать и регулировать эмоциональные состояния своих и других людей.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук получила диплом магистра. Артистка также раскрыла, какую новую профессию овладела.

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